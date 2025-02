📷 Van der Poel en Van Aert zijn gewaarschuwd: Pogacar maakt zijn ambities heel duidelijk

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Tadej Pogacar staat dit jaar opnieuw aan de start van de Ronde van Vlaanderen. De Sloveen laat nu al blijken dat hij voor de tweede keer wil winnen.

In 2022 stond Tadej Pogacar voor de eerste keer aan de start van de Ronde van Vlaanderen. Hij ging samen met Mathieu van der Poel naar de streep, maar liet zich nog verrassen de terugkerende Madouas en Van Baarle. De Sloveen viel als vierde naast het podium.

Een jaar later keerde Pogacar terug naar de Ronde van Vlaanderen en liet iedereen achter op de laatste beklimming van de Oude Kwaremont. Hij kwam alleen aan in Oudenaarde en pakte zijn eerste zege in de Ronde.

Pogacar gaat Ronde van Vlaanderen nu al verkennen

Vorig jaar stond Pogacar niet aan de start, dit jaar keert de wereldkampioen wel terug. En de Sloveen laat weinig twijfel bestaan over zijn motivatie. De wereldkampioen ging het parcours nu al gaan verkennen.

Op zijn sociale media zette Pogacar op een bankje op Berg ten Houte. "Genieten van kleine dingen in het leven. Bedankt voor het bankje Allan Peiper, zodat ik wat kan rusten en genieten in de zon", schreef de Sloveen.

Peiper is de voormalige ploegleider van Pogacar, hij hielp de Sloveen aan zijn eerste twee zeges in de Tour. Maar Pogacar maakt Van der Poel, Van Aert en alle andere favorieten het nu al duidelijk. Hij wil de Ronde van Vlaanderen opnieuw winnen.