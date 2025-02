Eli Iserbyt ziet zege nog uit zijn handen glippen: "Dat was dé doodsteek voor mij"

Eli Iserbyt begon de laatste rechte lijn op kop in Lille, maar moest uiteindelijk tevreden zijn met de derde plaats. De voormalige Belgische kampioen was niet opgewassen tegen Laurens Sweeck en Toon Aerts.

Na zijn dertiende plaats op het WK veldrijden heeft Eli Iserbyt zich goed herpakt. In Maldegem en Middelkerke werd hij tweede, in Lille werd de voormalige Belgische kampioen derde. Drie keer op rij op het podium dus.

"Mijn start was goed, dat was wel belangrijk hier. Het was natuurlijk een heel moeilijk parcours om iemand eraf te rijden. De zandstroken waren net niet lang genoeg om het verschil te maken", zei Iserbyt achteraf.

Iserbyt komt wattages tekort in de sprint tegen Sweeck en Aerts

"Het werd een heel tactische wedstrijd, het was gewoon zaak om vooraan te zitten." Dat deed Iserbyt ook, maar in de sprint had hij geen verhaal tegen de veel snellere Laurens Sweeck en Toon Aerts.

"De sprint was een beetje jammer voor mij. Met mijn gewicht was het moeilijk om in die sprint de hoge wattages te halen. Dat is wel de doodsteek voor mij. Ik had zo'n 20 of 30 meter nodig om de overwinning te kunnen pakken."

Iserbyt behield wel zijn voorsprong van ruim twee minuten op Aerts, volgende week is er nog één manche in Brussel "Dat was ook het hoofddoel. Aerts probeerde wel met een paar prikjes, maar op dit parcours was het moeilijk om een verschil te maken."