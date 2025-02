Jurgen Mettepenningen heeft een grote wens voor periode na afloop van carrière Wout van Aert en Mathieu van der Poel

De crossers van Jurgen Mettepenningen hebben de voorbije weken hun best gedaan om Van Aert en Van der Poel het hoofd te bieden, goed wetende dat die twee op hun best buiten categorie zijn. Mettepenningen denkt ook al na over de verdere toekomst van de cross.

Mettepenningen is niet enkel manager van Pauwels Sauzen - Cibel Clementines maar ook veldritorganisator. In De Zondag biedt hij duidelijkheid over wat nu de beste periode is om veldritten te organiseren. "December en januari. Vroeger, in mijn beginjaren in deze sport, was november zelfs de topmaand. Toen waren alle veldrijders nog pure crossers: Sven Nys, Niels Albert, Kevin Pauwels..."

Dat waren ook mannen met een enorme populariteit, maar het waren wel heel andere tijden. "Zij bekampten elkaar ieder weekend, sloegen geen enkele wedstrijd over en brachten telkens opnieuw heel wat supporters mee naar de cross. Intussen is de sport geëvolueerd door de komst van Mathieu van der Poel en Wout van Aert, die pieken van half december tot eind januari."

Van der Poel en Van Aert lokken de grote massa

Dat heeft ook zijn invloed op de opkomst van het publiek. "Daardoor komt de grote massa alleen in die periode naar de cross, maar dat doet niets af van de kwaliteit van de wedstrijden ervoor of erna." Mettepenningen zal het ook steeds opnemen voor de crossen uit die andere periodes, die vaak bepalend zijn voor de verschillende klassementen.

Misschien komt er ooit wel een moment waarop het veldrijden opnieuw veel meer trekt op de sport van weleer. "Weet je, ik hoop dat we na de periode Van Aert-Van der Poel opnieuw naar een normale crosswinter kunnen evolueren", speelt Mettepenningen open kaart. De toekomst zal het uitwijzen, het is dan wel nog enkele jaartjes wachten.

Verrassende onthulling Van Aert

Tenzij het richting het einde van de carrière van die twee al mogelijk is. Van Aert verklapte onlangs te overwegen om in de laatste jaren van zijn loopbaan opnieuw een crosswinter met vijftien à twintig veldritten te plannen.