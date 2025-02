Louis Vervaeke komt met heel mooi dankwoordje na eerste zege ooit: "Heb daar heel veel geluk mee"

Louis Vervaeke heeft in de Ronde van Oman zijn eerste zege in zijn carrière geboekt. De luitetant van Remco Evenepoel dankte vooral zijn familie uitvoerig.

Zichtbaar geëmotioneerd was Louis Vervaeke toen hij in de tweede etappe van de Ronde van Oman als eerste over de streep kwam. Hij kuste zijn tatoeages op zijn arm die verwijzen naar zijn gezin, die veel voor hem betekenen.

"Deze zege is voor mijn familie", zei Vervaeke bij Het Nieuwsblad. "Ik slaap thuis vaak in een hoogtekamer, apart van mijn vrouw. Ik heb enorm veel geluk met mijn gezin. Ze geven mij zoveel liefde en kracht. Het is fantastisch dat mijn harde werk loont."

Vervaeke bedankt Soudal Quick-Step na eerste zege

Vervaeke hield een opkomend peloton maar net af, hij won met twee seconden voorsprong op zijn ploegmaat Valentin Paret-Peintre. In de laatste kilometers zat er niets meer in de tank bij Vervaeke, hij moest echt bijzonder diep gaan om de zege te pakken.

Naast zijn gezin dankte Vervaeke ook zijn ploeg Soudal Quick-Step. "Ze hebben het fantastisch gedaan, heb ik gehoord. Dat ze telkens voorop zaten in het peloton, heeft het verschil gemaakt. Dit is de Wolfpack. We koersen altijd als één team."

Voor Vervaeke is het dus zijn eerste zege bij de profs. Vorig jaar werd hij nog derde in een rit in de Ronde van het Baskenland, in 2023 verloor Vervaeke de sprint van Rui Costa in de Trofeo Calvia. Nu was het dus wel prijs.