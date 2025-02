Na dubbelslag in Oman: Vervaeke met de voeten op de grond gezet bij Soudal Quick-Step

Met zijn eerste profzege in de Ronde van Oman sloeg Louis Vervaeke een dubbelslag. Toch schikt hij zich voor de rest van de rittenkoers opnieuw in zijn normale rol van knecht.

Louis Vervaeke had in de tweede etappe van de Ronde van Oman geen zin om zich opnieuw 200 kilometer te vervelen in het peloton. Hij besloot om naar enkele vroege vluchters te rijden. Dat leek eerst in een chasse patate te eindigen.

Vervaeke kreeg echter steun van de Spanjaard Azparren, samen reden ze zo'n drie minuten dicht. Op tien kilometer van de streep ging Vervaeke er dan alleen vandoor, hij hield slechts twee seconden over op het aanstormende peloton.

Vervaeke geen kopman bij Soudal Quick-Step in Oman

En zo sloeg Vervaeke een dubbelslag in Oman, want hij is nu ook leider. Zijn ploegmaat Valentin Paret-Peintre volgt op acht seconden, de top 40 staat nog binnen de twaalf seconden. En dus zal Vervaeke zijn leiderstrui niet verdedigen.

"Ik denk dat ik realistisch moet zijn. Bij Soudal Quick-Step koersen we niet voor ereplaatsen", zegt Vervaeke bij WielerFlits. En dus worden Paret-Peintre en ook Vansevenant naar voren geschoven als kopmannen de volgende dagen.

Vooral de slotrit met aankomst op Green Mountain (6,6 km aan 9,9%) zal te zwaar zijn voor Vervaeke. "Als ik nu meer dan anderhalve minuut had voorgestaan, had ik iets kunnen proberen. Maar op Green Mountain gaan de echte lichtgewichten naar boven komen."