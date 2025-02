Patrick Lefevere voelt zich even uit het oog verloren en zet de puntjes op de i, Plugge doet hem al snel al een pleziertje

Iedereen wil naar waarde geschat worden, ook Patrick Lefevere. Hij moest even de puntjes op de i zetten.

Jonas Creteur, sportredacteur bij Knack, kondigde een door zichzelf afgenomen interview aan met Richard Plugge, de algemeen directeur van Visma-Lease a Bike. "Ik sprak met Knack met Richard Plugge uitgebreid over veiligheidsorganisatie SafeR. Hij was de initiatiefnemer van het project, maar hekelt de huidige werking & constructie", klinkt het.

Lefevere voegt iets belangrijks toe

"SafeR kiest voor compromissen, niet voor de beste oplossingen", voegt Creteur er nog een quote van Plugge aan toe. Patrick Lefevere retweette de aankondiging, maar niet zonder er iets heel belangrijks aan toe te voegen. Het was hem namelijk opgevallen dat Plugge beschreven werd als 'de initiatiefnemer', wat impliceert dat de Nederlander de enige initatiefnemer zou zijn.

"A ja? Samen met wie?" Dat was de vraag die Patrick Lefevere openlijk in de groep gooide, waarmee hij uiteraard wilde zeggen dat hij ook zelf zijn schouders had gezet onder dit project. Richard Plugge was er op X als de kippen bij om dat toe te geven, zodat Lefevere zeker niet zou denken dat hij zelf hiervoor de verdienste opeiste.

À ja ? Samen met wie ? 🤔🧐 https://t.co/G5eOWpIe6Y — Patrick Lefevere (@PatLefevere) February 8, 2025

"Met jou!" De initiatiefnemers waren dus met zijn tweeën. Lefevere haalt zijn gram en heeft bewerkstelligd dat ook zijn aandeel niet vergeten wordt. Het artikel gaat dus ook over het feit waar SafeR anno 2025 voor staat en of de organisatie zijn volledige potentieel aan het waarmaken is. Daar gaan dus niet enkel positieve geluiden over rond.

Lefevere zet zich in voor meer veiligheid

In elk geval is het duidelijk dat ook de voormalige CEO van Soudal Quick-Step zich ingezet heeft voor meer veiligheid in het wielrennen.