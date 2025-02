Toon Aerts blijft met dubbel gevoel achter na nieuwe tweede plaats: "Daarom ben ik teleurgesteld"

Opnieuw een tweede plaats voor Toon Aerts. In Lille moest hij daar al voor de vijfde keer dit seizoen tevreden zijn, Laurens Sweeck was net iets sneller in de sprint.

Sinds zijn overwinning in Otegem daags na het BK veldrijden stond Toon Aerts niet meer op het podium. Behalve een veertiende plaats in Benidorm eindigde Aerts sindsdien wel altijd in de top zes, zaterdag in Middelkerke werd Aerts ook zesde.

In Lille viel Aerts in de laatste ronde aan en probeerde hij zijn tweede zege van het seizoen te pakken, maar in de sprint bleek Laurens Sweeck sneller. Na Merksplas, Dublin, Namen en Besançon was het voor Aerts zijn vijfde tweede plaats dit seizoen.

Aerts bleef dan ook achter met een dubbel gevoel. "Dit parcours ligt me niet echt, maar ik reed wel een goede wedstrijd. Ik kwam dan ook dicht bij de overwinning. Dus dat is wel een beetje een teleurstelling", zei Aerts achteraf.

Kloof op Iserbyt te groot in het klassement

"Als je een halve ronde voor het einde 'zandman' Laurens Sweeck, die een bijzonder goed seizoen aan het rijden is, in je wiel ziet zitten, dan weet je dat het moeilijk wordt. Ik durfde wel sprinten tegen hem, maar ik zat net niet op het wiel."

Aerts blijft tweede in het klassement, maar kon ook geen tijd goedmaken in het klassement. Daarvoor blijft hij op 2'37" staan. "De achterstand is te groot om hem nog in te halen. Met enkel nog de manche in Brussel wordt het moeilijk. Vooral omdat we de hele week droog weer krijgen."