Bondscoach Serge Pauwels zet iedereen met de voeten op de grond over Remco Evenepoel

Remco Evenepoel zal erop gebrand zijn om zijn knalprestaties van vorig jaar te bevestigen, maar Serge Pauwels waarschuwt voor de gevolgen van zijn val op training. Die zijn toch niet min.

Dat maakt de bondscoach duidelijk in En Roue Libre, de podcast van Pickx Sports. Hij beseft dat dat Evenepoel wel een bepaald objectief in zijn achterhoofd heeft. "Zijn doelstelling dit seizoen is dichter komen bij het niveau van Pogacar. Na zijn valpartij zal zijn voorbereiding nu in één rechte lijn naar de Tour de France gaan. Andere favorieten zullen rond Luik-Bastenaken-Luik misschien even rust nemen."

De Ardennenklassiekers liggen Evenepoel nauw aan het hart en Luik-Bastenaken-Luik in het bijzonder. Het is niet voor niets dat Evenepoel La Doyenne al twee keer op zijn naam schreef, in 2022 en 2023. "Voor Remco zal dat het einde zijn van het eerste deel van zijn seizoen. Met het oog op de klassiekers zal het wel een gemis zijn dat hij geen Parijs-Nice of Tirreno-Adriatico kan rijden."

Dubbele waarschuwing van Pauwels

Pauwels vermoedt dus dat het deze keer niet simpel wordt voor Evenepoel om in Luik-Bastenaken-Luik top te zijn. Dat kan al een eerste gevolg zijn van het feit dat de renner van Soudal Quick-Step eerst een herstelperiode moet inlassen. Dat is de eerste waarschuwing van Pauwels, maar hij komt eigenlijk met een dubbele voor de dag.

De belangrijkste wedstrijd van het jaar blijft voor Evenepoel de Tour de France. Evenepoel wil zich bewijzen in het grootste wielercircus ter wereld, nog meer dan hij vorig jaar al deed. Pauwels vindt het wel aangewezen om dat met enig realisme te benaderen. "Ik denk we dat hij in de Tour bij de drie betere renners zal zijn, maar Pogacar en Vingegaard verslaan zal niet gemakkelijk zijn."

Evenepoel geeft zich niet vooraf gewonnen

Die verwachting mag het brede wielerpubliek nog niet koesteren, maar Evenepoel zal zich alleszins niet op voorhand gewonnen geven.