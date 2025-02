Cian Uijtdebroeks antwoordt voor het eerst écht na moeilijk najaar van 2024 en ook nieuwe knecht Evenepoel laat zich zien

De lucht klaart een klein beetje op voor Cian Uijtdebroeks. De jonge Belg kende een moeilijk najaar in 2024 maar geeft met een zesde plek in de derde rit in de Ronde van Oman opnieuw een teken van leven.

De etappe naar Eastern Mountain is één van de zware etappes in de Ronde van Oman. De klimmers waren dus aan zet. Na 180 kilometer was er niemand opgewassen tegen David Gaudu. Adam Yates was nog de lastigste klant, maar de Fransman van Groupama-FDJ kon in de sprint wel met hem afrekenen en is ook meteen de nieuwe leider.

Cian Uijtdebroeks kwam op een verdienstelijke zesde plaats over de streep, op zestien seconden van de ritwinnaar. Uijtdebroeks hoefde dus niet al te veel prijs te geven en toont voor het eerst sinds lang dat hij wel degelijk nog over zijn klimmersbenen beschikt. Het is voor de Belgische youngster een opsteker na een moeilijk 2024.

Uijtdebroeks beleefde uitdagende periode

Uijtdebroeks begon vorig jaar nog met grote verwachtingen aan de Giro maar moest door ziekte opgeven. Visma-Lease a Bike nam hem dan nog mee naar de Vuelta, maar in Spanje had Uijtdebroeks veel last van fysieke moeilijkheden en ook daar kwam het tot een opgave. Het was dus een eerste uitdagende periode in zijn nog prille carrière.

Nu is er dus een eerste signaal dat Uijtdebroeks zich klaarstoomt om er een beter 2025 van te maken. Hij kwam enkel tellen na Valentin Paret-Peintre over de streep, die eindigde als vierde. De Fransman, vooral gehaald als meesterknecht voor Landa of Evenepoel, toont zich in Oman als één van de meest alerte renners bij Soudal Quick-Step. Gisteren bolde hij als tweede, al juichend, over de streep achter ploegmaat Vervaeke.

Achtervolgen op leider Gaudu

In het klassement staat Paret-Peintre nu vierde en Uijtdebroeks zevende. Hun achterstand op Gaudu bedraagt respectievelijk 18 en 27 seconden.