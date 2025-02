Geen Gilbert, maar keuze voor nieuwe bondscoach wordt toegejuicht: "Dan spreek je over Evenepoel, Van Aert en anderen"

Remco Evenepoel en Wout van Aert zullen onder een nieuwe bondscoach moeten functioneren. De keuze voor Serge Pauwels wordt door Frédéric Amorison als logisch beschouwd.

Nochtans was met Philippe Gilbert een andere grote naam kandidaat. Die reageerde wat gepikeerd op het feit dat hij geen kans kreeg. In En Roue Libre kunnen ze zich wel vinden in de keuze voor Pauwels. "Het gaat simpelweg om de continuïteit. Hij werkte al vijf jaar in de staf", merkt Frédéric Amorison, de ex-renner van Lotto en Quick-Step, op.

Amorison heeft zelf de fiets al tien jaar aan de haak gehangen. "Met een nieuwe coach van buitenaf zou je een andere weg inslaan, terwijl gevestigde waarden onder de renners bepaalde gewoonten hebben. Dan spreek je over Remco Evenepoel, Wout van Aert en anderen." Het voordeel is dat zij de manier van werken van Pauwels reeds kennen.

Pauwels heeft contacten met jongeren

Bovendien is de doorstroming van jong talent ook iets waar een bondscoach over moet waken. "We zitten in een steeds veranderende wielersport, want de jongeren komen er steeds sneller aan. Pauwels heeft al vijf jaar lang contacten met de jonge renners die destijds 17 of 18 waren en nu 22 of 23 zijn. Het zijn externe factoren die deze jongeren progressie laten maken."

"Een taak van de bondscoach is ook om een goed compromis te vinden tussen ervaring en jeugd", vindt Amorison. "Serge heeft ook zelf zijn ervaring, hij heeft bij de grootste wielerploegen van de wereld gereden. Het is een logische keuze." Hij zit er natuurlijk ook zelf bij wanneer de podcast wordt opgenomen. Dat levert een grappig compliment op. "Het helpt dat hij perfect drietalig is, of is het viertalig?"

Amorison hoort goede dingen

Pauwels passeerde onlangs ook op de stage van meerdere wielerploegen en daar hoort Amorison goede dingen over. "Ik merk dat de contacten met de verschillende Belgische renners in Spanje goed verlopen zijn."