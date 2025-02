Kijken Van Aert en zijn ploeg er sindsdien al anders naar? "Iedereen heeft het altijd over een duel met Mathieu van der Poel"

Van der Poel en Van Aert die elkaar bekampen: voor vele fans in Vlaanderen is dat het summum. Of de renners zelf daar ook zo mee moeten bezig zijn, is een andere vraag.

Dat weet Serge Pauwels ook. De bondscoach was de voorbije dagen niet weg te denken bij de podcasts van Pickx Sports en ging ook langs bij de Franstalige versie, En Roue Libre. Daar had Pauwels het over de mindset bij Van Aert. "Iedereen heeft het altijd over een duel met Mathieu van der Poel. Ik denk dat het voor Wout belangrijk is om zichzelf niet te veel druk op te leggen."

Daar lijkt Van Aert ook niet mee bezig. "Hij lijkt me relaxed." Het beste voorbeeld hiervan is de manier waarop de deelname aan het WK veldrijden tot stand kwam. "Het was geen echt doel om het WK veldrijden te rijden, hij wilde het gewoon graag doen. Het moest wel besproken worden. Ik heb er ook over gepraat met Mathieu Heijboe, de sportief manager van zijn ploeg."

Serge Pauwels had al een vermoeden

Dat deed Pauwels in januari, tijdens een bezoekje in Spanje. "Hij zei dat het niet het plan was om het WK te rijden, maar ik had toen al de indruk dat Wout er wel zin in had", dacht Pauwels toen al wel dat er iets op til was. Van Aert en zijn ploeg keken er dus op een andere manier naar, op een moment dat het WK veldrijden nog enkele weken veraf was.

Het grote vraagteken in het crossseizoen was sowieso hoe fit Van Aert zou zijn, gezien de manier waarop zijn vorig wegseizoen eindigde. "Hij haalde een hoog niveau voor hij zijn blessure opliep in de Vuelta. Als je ziet hoe het nu alweer gaat, dan kun je vermoeden dat er nog marge is om te groeien", heeft Pauwels er ook richting het wegseizoen een goed oog in.

Van Aert kan al winnen voor De Ronde

De ex-renner zou Van Aert graag al snel de nul van de tabellen zien vegen. "Hij moet niet de druk voelen om absoluut de Ronde van Vlaanderen of Parijs-Roubaix te winnen. Hij kan misschien voordien al een koers winnen."