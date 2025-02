Klare taal na Ster van Bessèges: "Altijd met die ploegen dat er problemen zijn"

De Ster van Bessèges werd een stevige afknapper. Heel wat ploegen trokken zich tijdens de rittenkoers terug door de gebrekkige veiligheid.

Twee dagen na elkaar reed er een auto op het parcours van de Ster van Bessèges. Er waren te weinig stewards om de koers in goede banen te leiden.

De helft van het peloton stapte uiteindelijk uit de koers, tot frustratie van de organisatie. Thijs Zonneveld vindt het niet kunnen dat niet iedereen naar huis ging, zo vertelt hij in de podcast In het Wiel.

Arkéa-B&B Hotels, Groupama-FDJ, Cofidis en TotalEnergies bleven als ploeg in de koers, Alpecin-Deceuninck en Lotto lieten de keuze aan hun renners.

“Wat mij betreft begin je dan het recht te verliezen om nog iets te zeggen over veiligheid, als je je eigen renners over een parkoers stuurt waarvan de organisatie het niet kan garanderen of het is afgesloten voor auto's”, is de Nederlander heel erg duidelijk.

Al is het volgens hem ook typisch wie er wel in koers bleef. “Alle Franse ploegen (op Decathlon AG2R-La Mondiale na, red.) gaan gewoon weer verder... Die Franse ploegen zijn vaak het probleem. Het zijn terugkerende dingen, zij zijn vaak de brekers van de staking. Zeker de grotere Franse ploegen hadden hier meer verantwoordelijkheid in moeten nemen, vind ik.”

Ook aan de kant van de UCI bleef het bijzonder stil. De wielerorganisatie vindt veiligheid zo belangrijk, maar greep niet in. “Het was heel lelijk dat de ene helft van het peloton afstapt en de andere helft doorgaat. En natuurlijk dat de UCI zichzelf ook weer terugtrekt... Ze nemen gewoon geen stelling in”, besluit hij.

“Renners krijgen een gele of rode kaart als ze iets fout doen. En wat gaan we dan doen met deze organisatie die auto's over het parkoers laat rijden? Niets. Het is een idioot signaal dat je afgeeft als UCI-zijnde. Ze kiezen wéér de kant van de organisatie.”