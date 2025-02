Twee Belgische junioren helemaal door het dolle heen en daar heeft niemand minder dan Tadej Pogacar alles mee te maken

Er voor zorgen dat mensen door het dolle heen zijn: dat is zowat het Tadej Pogacar-effect. Ook twee Belgische junioren hadden dankzij hem de dag van hun leven.

Maurits Baart is een 16-jarige junior die recent nog van ploeg veranderd is. Hij rijdt vanaf dit jaar voor De Molenspurters Meulebeke en daar kunnen ze voortaan zeggen dat één van hun renners Tadej Pogacar heeft kunnen volgen. Ook al was het maar voor even. Samen met generatiegenoot Melvin Maddelein kroop hij even in het zog van de Tourwinnaar.

Die gelegenheid hadden ze omdat Tadej Pogacar onlangs het parcours van de Ronde van Vlaanderen is komen verkennen. De Sloveen is er vroeg bij en is er duidelijk op gebrand om in zijn regenboogtrui voor een tweede keer Vlaanderens Mooiste te winnen, nadat hij er vorig jaar niet bij was. Tegenstanders als Van der Poel en Van Aert zijn meteen gewaarschuwd.

Twintig kilometer met Pogacar en Wellens

Daar lagen Baart en Maddelein niet wakker van. Zij zagen hun kans om twintig kilometer mee te rijden met Tadej Pogacar en zijn Belgische ploegmaat Bart Wellens. Daarna zat er ook nog een selfie in, blijkt uit het Strava-account van Maurits Baart. Bij zijn foto's staat de afbeelding van de twee Belgische junioren en de twee profwielrenners.

Het is zowaar Pogacar zelf die langs de kant van de baan, op het fietspad, de selfie neemt. Baart en Maddelein zorgen er voor dat ze heel cool overkomen en ook Tim Wellens komt met een glimlach nog net piepen op de foto. Het lijkt erop dat ze zich alle vier wel geamuseerd hebben, maar vooral voor Baart en Maddelein zal het een onvergetelijke dag geweest zijn.

Pogacar verkent ook Parijs-Roubaix

Tadej Pogacar is inmiddels ook Parijs-Roubaix gaan verkennen. Die klassieker staat voorlopig niet op zijn programma, al liet hij de deur nog op een kier.