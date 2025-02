Uijtdebroeks gaat helemaal kapot in Oman, maar hoopt nog op eindzege

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Cian Uijtdebroeks moest in de Ronde van Oman net passen op de slotklim. Onze landgenoot werd uiteindelijk zesde.

Ondanks het feit dat hij in het slot moest afhaken was Cian Uijtdebroeks toch tevreden met deze dag. “In het begin voelde ik mij echt wel goed, maar het was iets te ‘punchy’ voor mij”, vertelt hij aan Het Nieuwsblad.

Onze landgenoot probeerde de schade zoveel als mogelijk te beperken met het oog op de laatste etappe. “De ploeg heeft mij perfect afgezet en de benen waren goed.”

Uijtdebroeks was duidelijk diep gegaan, want net na de finish moest hij op de grond gaan zitten. “Overal pijn. En benen die geblokkeerd waren. Zo’n explosieve inspanning is voor mij het zwaarste, zeker met de warmte ook.”

Woensdag wacht een nog zwaardere slotklim. “Die klim moet mij normaal beter liggen, dat weet ik nog van 2023. Op Green Mountain gaan de verschillen veel groter zijn, dus daar is wel veel mogelijk.”

In het klassement staat Uijtdebroeks nu op de zevende plaats, op 27 seconden van de nieuwe leider David Gaudu. De rit van dinsdag moet normaal op een sprint uitdraaien.