"Ultieme bewijs": Bart Wellens komt met veel lof over veldrijder

Het was een opvallend gegeven afgelopen weekend. Niels Vandeputte werd eindwinnaar van de Superprestige.

Niels Vandeputte toonde zich de meest regelmatige renner in de Superprestige. Alleen was het achteraf bekeken wel vreemd om vast te stellen dat hij in het hele regelmatigheidscriterium geen enkele Superprestige wist te winnen.

“Een regelmatigheidscriterium op zak steken zonder zelf een manche te hebben gewonnen, dat is toch vrij uniek”, zegt Bart Wellens erover aan Het Nieuwsblad.

“Dat Niels Vandeputte op die manier de Superprestige wint, is het ultieme bewijs van zijn regelmaat. Zeker in de Superprestige, waar met punten wordt gewerkt, mag je geen enkele offday kennen.”

Eigenlijk moet je telkens in de top vijf eindigen en dat heeft Vandeputte ook gedaan. Dit seizoen heeft hij volgens Wellens getoond dat hij de aansluiting gevonden heeft bij de top van het veldrijden.

“Okay, net als iedereen heeft hij als gevolg van ziekte een iets mindere periode gekend maar vooral de eerste maanden van het seizoen wist je dat je aan Niels een kwaaie klant had als je met hem de laatste ronde inging”, gaat Wellens verder.

Voor een jonge renner als Vandeputte een klassement op zak steken is een heel mooie opsteker, ook al was dat zonder een wedstrijd te winnen.