Bedragen op tafel: zoveel prijzengeld pakten de crossers deze winter al

Het seizoen zit er nog niet helemaal op. Toch wordt duidelijk dat Eli Iserbyt opnieuw de grootverdiener in de cross wordt.

Eli Iserbyt is voor de vijfde keer in zes jaar tijd de crosser met het meeste prijzengeld. Dat becijferde Het Laatste Nieuws. Daarbij gingen ze uit dat hij ook de X2O-trofee wint, goed voor 30.000 euro.

Daarmee komt het totaal op 79.840 euro voor de West-Vlaming. Ploegmaat Michael Vanthourenhout is tweede (76.450 euro) en Toon Aerts derde (66.810 euro).

Daarvoor had Iserbyt 33 crossdagen nodig. Thibau Nys reed tien dagen minder dan Iserbyt en verzamelde slechts 29.370 euro achter zijn naam.

Mathieu van der Poel verzamelde 45.750 euro, maar had daarvoor slechts een korte campagne nodig: acht dagen en goed voor de zesde plaats. Van Aert reed slechts zes keer en kreeg 15.415 euro prijzengeld.

Er blijft nog wat prijzengeld te rapen in Sint-Niklaas, Brussel en Oostmalle, maar veel zal dat niet meer veranderen. Wat wel niet verrekend is in deze bedragen is het startgeld dat elke renner individueel krijgt om een cross te rijden.