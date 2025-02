Bij Visma Lease a Bike geloven ze er niet in: "Wie dat beweert..."

Alle wielerploegen zijn op zoek naar de toppers van de toekomst. Maar simpel is dat helemaal niet.

Sinds 2019 is Robbert De Groot in dienst bij Visma Lease a Bike als Head of Development. Hij staat in voor de jeugdopleiding, maar ook de talentdetectie.

Toen waren er 6 opleidingsteams, ondertussen zijn dat er al 21. De opsporing van talent gebeurt steeds meer op jongere leeftijd. Toch is het volgens De Groot opletten geblazen.

Zeker nu men al heel vroeg bij de ouders denkt dat er veel geld te verdienen is, ook op jonge leeftijd. Dat zorgt voor enorm veel druk op de kinderen.

“Helaas is het hoe de markt werkt”, vertelt De Groot aan Het Laatste Nieuws. “En dan is de vraag: kan je als enige achterblijven? Wij beginnen nu te kijken bij de nieuwelingen, jongens van 15 tot 17 jaar. Moeten we nog jonger? Ik beweer keihard: wij doen het vandaag niet, maar ik sluit niet uit dat we nog verschuiven naar onder toe.”

Hoe jonger de renner is, hoe moeilijker het is om te voorspellen wat het worden zal. “Het is nu al continu balanceren: ‘Gaan we dit doen?’, ‘Is die echt zo goed?’ Wie beweert dat hij me op tien jaar de nieuwe Remco Evenepoel kan aanduiden, is volslagen getikt. Helaas zie je dat sommige ploegen toch financiële risico’s nemen vanuit het idee ‘dan hebben de buren ze alvast niet’.”