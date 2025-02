Van "please no" tot "Waarom doe je dat anders?": uiteenlopende reacties over stunt van Pogacar

Tadej Pogacar verraste zondag met een verkenning in het Bos van Wallers. Dat zorgde meteen voor een golf aan speculaties.

Een fotograaf had hem gespot en even later postte Tadej Pogacar zelf een video waarbij hij te zien is in het Bos van Wallers, op verkenning samen met Tim Wellens.

Er kwamen op de post duizenden reacties. Onder hen ook Jasper Philipsen die er al lachend “please no” op reageert. Ook de ploegmaten van Pogacar spelen het spelletje heel goed mee.

“Natuurlijk is dat wel een beetje een teaser”, lacht Florian Vermeersch bij Het Nieuwsblad. “Ik vond het wel grappig om alle reacties daarop te zien, maar ik denk niet dat hij bewust iedereen schrik wil aanjagen.”

Bij de voorstelling van het programma van Pogacar werd duidelijk gesteld dat Parijs-Roubaix niet aan de orde is, omdat het parcours de Sloveen eigenlijk niet echt ligt.

UAE Team Emirates liet al weten, na de publicatie van de video, dat er niks veranderd is aan het programma van Pogacar.

Servais Knaven, momenteel aan de slag als coördinator van Shimano, denkt er anders over. “Een pure klimmer rijdt Roubaix niet, maar Pogacar is dat niet. Hij is ook tijdrijder en kan een enorm vermogen leveren.”

Voor de Nederlander zal Pogacar wel in Parijs-Roubaix mee koersen. “Waarom gaat hij op 9 februari anders Roubaix verkennen? Dat doe je toch niet zomaar? Hij heeft ons al vaker verbaasd…”