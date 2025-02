Wil is wet bij Visma Lease a Bike: "Daar moeten we nederig in zijn"

Naar alle waarschijnlijkheid trekt Jonas Vingegaard dit jaar naar het WK. Al weet je met Visma Lease a Bike natuurlijk nooit.

De Deense bondscoach Michael Morkov rekent er een beetje op dat Jonas Vingegaard in september present tekent op het WK op de weg in Rwanda.

De Deen heeft nog nooit een WK op de weg bij de profs afgewerkt, terwijl hij ondertussen wel al 28 jaar oud geworden is.

“Het is zo dat het WK altijd een beetje op de tweede plaats komt ten opzichte van de activiteiten van zijn ploeg”, vertelt Morkov aan het Deense dagblad BT.

Al is daar ook een goede reden voor en daar moet Morkov zich bij neerleggen. “Visma betaalt hem om te presteren in de Tour en andere wedstrijden. Het wereldkampioenschap is daarin een bonus en daar moeten we nederig in zijn.”

Het parcours van het WK biedt dit jaar uitgelezen kansen voor Vingegaard. Morkov is er dan ook van overtuigd dat zijn landgenoot de enige is die het Tadej Pogacar het moeilijk kan maken.

“Jonas heeft een bepaald punt bereikt in zijn carrière waar hij de Tour heeft gewonnen en zoveel dingen heeft behaald. Het enige dat nog mist, is strijden om een wereldtitel voor het Deense nationale team”, besluit Morkov.