📷 Rittenkoers die Belg won wordt noodgedwongen een jaartje geschrapt van de wielerkalender

Omwille van de NAVO-top eind juni in Nederland zijn al heel wat kleine wielerwedstrijden geschrapt. Er is immers te weinig politie beschikbaar.

Nu komt er nog een groter slachtoffer bij. Ook de ZLM Tour 2025 moet noodgedwongen geschrapt worden, zo laat de organisatie weten op zijn officiële kanalen.

“Etappekoersen horen bij de wielersport. Ze helpen topsporters om te excelleren, inspireren nieuwe generaties en verbinden lokale gemeenschappen. Maar bovenal staat veiligheid altijd voorop”, zegt manager ZLM Tour Eelco Franckaert.

“Na het wegvallen van de politie-inzet hebben we alle mogelijke alternatieven onderzocht, zoals het aanpassen van routes en de inzet van verkeersregelaars en burgermotards. Maar helaas kunnen wij zonder politie-inzet de veiligheid rondom en in de parcoursen niet voldoende waarborgen.”

“Dit is een enorme domper voor renners, wielerfans, vrijwilligers en alle partners die zich inzetten voor deze unieke meerdaagse koers. Wij gaan ons met veel ambitie inzetten om deze Nederlandse etappekoers weer op de wielerkalender te krijgen in 2026”, besluit Franckaert.

Vorig jaar won Rune Herregodts van Intermarché de ZLM Tour. Het wordt dus een jaartje zonder en hopen dat de rittenkoers volgend jaar weer op de kalender staat.

Met pijn in ons hart hebben we besloten de ZLM Tour 2025 moeten annuleren. Als gevolg van de NAVO-top in juni, kunnen we de veiligheid niet voldoende garanderen.



Lees het volledige persbericht op onze website.

👉https://t.co/5ZHJPsiKPk pic.twitter.com/XsGlnbWeAT