📷 Druk programma voor Tom Pidcock, maar Belgische fans zijn ontgoocheld

Q36.5 Pro Cycling Team heeft het programma van Tom Pidcock gelost. Veel koersen, maar helaas bijna geen kasseiklassiekers voor de Brit.

De fans van Tom Pidcock zullen hun renner heel vaak aan het werk kunnen zien in 2025. Enkel de kasseiklassiekers laat de Brit links liggen.

Tom Pidcock zal deelnemen aan de Omloop Het Nieuwsblad, maar dat is ook de enige voorjaarsklassieker die op zijn agenda staat.

“De Omloop is geen gemakkelijke koers, maar hij rijdt daar graag. We weten dat hij een lichtgewicht is en dat dat type koersen voor hem niet gemakkelijk is”, zegt begeleider Kurt Bogaerts aan Indeleiderstrui. “Maar het boeit hem, motiveert hem en verlegt zijn grenzen.”

“Om een complete renner te zijn, moet hij dat ook zeker blijven doen. En dat moedig ik ook aan. Soms heb je dat in grote rondes, als dat ooit op zijn pad komt, ook nodig en daar kan hij dan ook echt naar uitkijken”, gaat hij verder.

Na de Omloop volgen de Strade Bianche, Tirreno-Adriatico en Milaan-Sanremo. Alle andere kasseiklassiekers laat hij voor wat het is. Het programma van Pidcock kan je hieronder bekijken.