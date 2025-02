Evenepoel zet Merlier en Van Lerberghe op scherp voor de Tour met duidelijke waarschuwing

Remco Evenepoel en Tim Merlier rijden dit jaar voor het eerst samen de Tour. Evenepoel verwacht dan ook dat Merlier en zijn lead-out Van Lerberghe hun duit in het zakje doen om werk op te knappen.

Tim Merlier is aan zijn derde seizoen bezig bij Soudal Quick, en won ook al twee keer in de AlUla Tour, maar reed in ruim twee seizoenen nog niet veel samen met Remco Evenepoel. In 2023 reden ze samen de UAE Tour, de Ronde van Zwitserland en het BK.

In die UAE Tour won Merlier toen twee ritten, Evenepoel pakte het eindklassement. Dat is ook de opzet in de Tour dit jaar. Merlier mag zijn kans gaan in de sprints, Evenepoel mikt voor het tweede jaar op het podium.

Merlier verdient ook zijn plekje in de Tour-ploeg, vindt Evenepoel. "Tim heeft laten zien dat hij de snelste sprinter van het peloton is. Hij kan meteen de eerste etappe winnen en in de gele trui komen. Dus nee, dat is geen discussie", zegt Evenepoel bij Wieler Revue.

Merlier en Van Lerberghe moeten binnen tijd aankomen

In de vlakke etappes moet Soudal Quick-Step Evenepoel beschermen, maar mogen Merlier en Van Lerberghe in de slotfase hun ding doen. In bergritten met een vlakke start zullen Merlier en Van Lerberghe ook hun steentje moeten bijdragen.

"En natuurlijk moeten ze zorgen dat ze op tijd binnenkomen", waarschuwt Evenepoel. "Zodat we niet al snel met minder renners de Tour moeten vervolgen." Vorig jaar verloor Soudal Quick-Step in rit vier al Pedersen met een sleutelbeenbreuk, Vervaeke moest in de veertiende rit ziek opgeven.