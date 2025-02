"Ploegleider vertelde dat ik moest wachten": geen dubbelslag voor Soudal-QuickStep

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Valentin Paret-Peintre bezorgde Soudal-QuickStep de etappezege in de slotrit van de Ronde van Oman. Toch dacht hij zelf dat er nog meer in zat.

Paret-Peintre was in de slotrit sneller dan Adam Yates, maar eigenlijk had de nieuwkomer van Soudal-QuickStep toch wat meer verwacht.

David Gaudu speelde de eindzege nog kwijt aan Yates, maar eigenlijk had Paret-Peintre in de laatste rit van de Ronde van Oman de dubbel willen pakken.

“Ik dacht dat ik het algemeen klassement kon winnen, dus ik probeerde Yates aan te vallen, maar ik merkte dat ik niet sterk genoeg was om een groot gat te slaan”, vertelt Paret-Peintre aan Indeleiderstrui.

“Dus wachtte ik, en mijn ploegleider vertelde ook dat ik moest wachten, voor de laatste 100 meter en toen ging ik voluit”, gaat hij verder.

Dat leverde hem de dagzege op, maar in het eindklassement moest de nieuwkomer bij Soudal-QuickStep vrede nemen met de tweede plek.