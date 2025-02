Ploegmaat van Van Aert en Uijtdebroeks is duidelijk: "Hij wil het iets te graag"

Ondertussen staan er 37 jaartjes op de teller van Steven Kruijswijk. Een ferm contrast met youngsters als Uijtdebroeks en Kooij.

Met hun 21 lentes zijn Uijtdebroeks en Kooij de toekomst van Visma Lease a Bike. Zij worden echter gestuurd door ouderdomsdekens als Steven Kruijswijk.

Hij was deze week ook van de partij in de Ronde van Oman. “Het is leuk met die jonge jongens, hoor”, vertelt hij aan WielerFlits over samenwerken met de youngsters.

“Ze zijn allemaal heel gemotiveerd, en ze kunnen hier hun kans gaan zonder al te veel druk. En hopelijk kan ik ze daar een beetje in sturen. Daarbuiten wil ook een beetje aan mijn eigen vorm werken voor dit seizoen.”

De ploegmaat van Wout van Aert ziet zichzelf als het verlengstuk tussen de renners en de ploegleiding. Hij heeft een uitgesproken mening over onze landgenoot.

“Cian heeft het talent en het is nu aan hem en de ploeg om dat te laten ontbolsteren en in resultaten uit te drukken. Het zit er zeker in en we moeten misschien iets langer wachten dan hij had gehoopt. Cian is heel leergierig en wil heel graag, misschien soms iets te graag. Maar ik kan hem zeker helpen als ik valkuilen zie waar hij in kan trappen.”

Kruijswijk kan zich alvast vinden in zijn nieuwe rol. Hij is blij dat hij zijn beste niveau kan halen en bijdragen aan de successen van de ploeg. “Die ambities heb ik niet meer, maar het zijn de ambities van onze ploeg die ik moet helpen waarmaken”, besluit hij.