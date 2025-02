Programma bekendgemaakt: Mathieu van der Poel heeft nieuws over het WK op de weg in Rwanda

Mathieu van der Poel heeft zijn programma voorgesteld. Dat deed hij vanuit Denia in Spanje op de mediadag van Alpecin-Deceuninck.

Alpecin-Deceuninck nodigde de pers uit in het Syncrosfera Fitness & Health Hotel Boutique in Pedreguer, nabij Denia. Het seizoen van de wereldkampioen veldrijden gaat niet van start op 8 maart met de Strade Bianche, maar wel met de Tirreno-Adriatico twee dagen later.

Van der Poel verscheen wat ziekjes op het appel en kortte het mediaprogramma wat in, nadat hij ook al zijn training vervroegd had moeten stopzetten.

“Na het WK veldrijden voelde ik die ziekte al wat opkomen”, vertelde hij aan Het Laatste Nieuws. “Ik start in Tirreno en dat lijkt mij de beste voorbereiding op Milaan-Sanremo.”

De Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix zijn twee grote doelen voor Van der Poel. Over Dwars door Vlaanderen is nog geen beslissing genomen.

“Al is het ook nog niet zeker dat ik start in Gent-Wevelgem. Ik win liever een vierde keer de Ronde van Vlaanderen dan eerste keer Wevelgem. En ik doe geen WK op de weg in Rwanda. Het parcours van Rwanda is niks voor mij. De kans op het WK mountainbiken is wel groot”, besluit hij.