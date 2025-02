Sep Vanmarcke ziet nieuw probleem in het peloton: "UCI moet het verbieden"

De voorbije week werd vooral naar de organisatie van de Ster van Bessèges gewezen door de onveilige situaties met auto's op het parcours. Sep Vanmarcke zag echter nog iets anders opvallend.

In de sprint van de tweede etappe van de Ster van Bessèges vloog de Spanjaard Marc Brustenga (Equipo Kern Pharma) in volle sprint tegen de grond en in de nadarhekken. Volgens Sep Vanmarcke het gevolg van hookless velgen.

Dat zijn velgen die zo'n twee jaar worden gebruikt in het peloton. Bij die hookless velgen zit er geen randje aan de binnenkant van de velg waar de band achter haakt zodat die op z’n plaats blijft zitten.

Vanmarcke over nadelen van hookless velgen

Er zijn heel wat voordelen bij hookless velgen. Ze zijn goedkoper om te maken, zijn lichter door het ontbreken van het randje en zijn dus ook aerodynamischer en sneller. "Dat klinkt allemaal mooi, maar er is één gigantisch nadeel aan verbonden: het is absoluut niet veilig", zegt Sep Vanmarcke bij Het Nieuwsblad.

Omdat er geen randje is die de band op zijn plaats houdt, schiet de band van de velg als je een lekke band hebt. Vanmarcke hoort ook onvrede in het peloton over de hookless velgen, maar renners hebben weinig in de pap te brokken daarover door sponsorscontracten van hun ploeg.

"Mijn oproep aan de UCI is duidelijk: verbiedt het", zegt Vanmarcke. Hij zal alvast eens bellen met ex-renner Michael Rogers, die bij de UCI instaat voor alles wat met materiaal te maken heeft.

De val van Brustenga in Bessèges