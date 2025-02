Van Aert onthult waar hij boos over wordt tegen zijn ploegmaats: "Dat begrijp ik niet"

Wout van Aert wil dit jaar scoren in de Ronde van Vlaanderen en/of Parijs-Roubaix winnen. En daarbij verwacht hij heel veel van zijn ploegmaats.

De voorjaarskern rond Wout van Aert ziet er bijna identiek hetzelfde uit als vorig jaar bij Visma-Lease a Bike. Onder meer Jorgenson, Laporte, Benoot, Affini, Van Baarle en Hagenes moeten Van Aert helpen aan zeges in topkoersen.

En daarbij is Van Aert bijzonder veeleisend. "Ikzelf doe er alles voor, tot in de kleinste details. Als ik zie dat iemand niet zo professioneel is, dan wringt dat", zegt Van Aert bij Knack. Onder meer over het parcours.

Van Aert wil dat ploegmaats parcours kennen

Bij een grote ronde toont Van Aert nog begrip, maar voor eendagskoers niet. "Dat begrijp ik niet", zegt Van Aert. Hij vindt dan ook dat renners het parcours van eendagskoers voor de teammeeting al moeten kennen.

Als dat niet het geval is, dan zegt Van Aert dat ook duidelijk en vrij kortaf. Ook tegen de ploegleiding heeft Van Aert al gezegd dat er in de tactische meetings niet meer te gedetailleerd over het parcours worden gesproken.

"Tijdverlies, want iedereen zou dat al moeten kennen", zegt Van Aert ook nog. "Voor zo’n teammeeting bereid ik me altijd voor, om mogelijke strategieën ter sprake te kunnen brengen", zegt Van Aert nog.