🎥 Vollering schiet meteen raak voor haar nieuwe ploeg en prikt alweer naar haar SD Worx-Protime

Demi Vollering heeft meteen haar eerste koers voor haar nieuwe ploeg FDJ-Suez gewonnen. In de eerste etappe van de Ronde van Valencia was ze te sterk voor twee ex-ploeggenotes.

De Ronde van Valencia is niet alleen de eerste wedstrijd van Demi Vollering voor haar nieuwe ploeg, maar ook Anna van der Breggen stond na drie jaar afwezigheid opnieuw aan de start van een koers. En ze liet zich meteen zien.

De 34-jarige Van der Breggen ging het duel aan met Demi Vollering, maar op de laatste beklimming van de dag kraakte ze. Vollering won na een solo van 18 kilometer dus meteen haar eerste koers voor FDJ-Suez.

Van der Breggen kreeg in de achtervolging het gezelschap van Marlen Reusser, die dit jaar SD Worx-Protime ruilde voor Movistar. De Zwitserse kwam binnen op 29 seconden van Vollering, Van der Breggen een seconde later.

Vollering voelt zich thuis bij SD Worx-Protime

Vollering was uiteraard bijzonder blij met haar eerste overwinning van het seizoen. "Je zag dat iedereen voor de volle honderd procent geloofde in het plan dat we hadden gemaakt en dat iedereen zich daar vervolgens aan hield."

"Ik ben heel tevreden bij deze ploeg, ik krijg heel veel vertrouwen van iedereen hier. Vertrouwen dat ik vorig jaar soms was verloren", deelde Vollering nog maar eens een klein prikje uit naar haar ex-ploeg SD Worx-Protime.