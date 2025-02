📷 Weer aan het werk: Thibau Nys spreekt meteen straffe taal

Net als voor Mathieu van der Poel zit ook de vakantie van Thibau Nys erop na het WK veldrijden. De Europese en Belgische kampioen veldrijden zit opnieuw op de fiets.

Thibau Nys vertrok net als Mathieu van der Poel op skivakantie na zijn bronzen medaille op het WK veldrijden. Nys trok met zijn vriendin Anna Eikendal en enkele vrienden naar het Franse skiresort Val Thorens.

Deze week dook Nys al op in JAMES & co, waar hij onder meer een parcours aflegde door de studio's. "Ik heb sinds het WK veldrijden niet meer op de fiets gezeten", zei Nys. Hij reed ook rond in een opvallende combinatie van de Europese en Belgische trui.

Een trui die niet is toegestaan, want Nys moet verplicht met de Europese trui rijden in het veld. Nys had er zelfs een boete voor over om zijn Belgische trui toch één keer te kunnen dragen dit seizoen, maar dat deed hij uiteindelijk niet.

Nys opnieuw aan het trainen

Zijn Europese en Belgische trui kunnen nu enkele maanden de kast in, want Thibau Nys heeft opnieuw zijn shirt van Lidl-Trek aangetrokken. Donderdag zette Nys een korte video op zijn sociale media van zijn eerste trainingsdag.

Woensdag had Nys ook al duidelijk zijn ambities uitgesproken op sociale media. "Terug aan het werk nu. Het wegseizoen komt er aan en ik wil winnen." Op 5 april rijdt Nys met de GP Indurain zijn eerste koers van het seizoen.