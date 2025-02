Concurrentie uit eigen ploeg? Ploeggenote van Lotte Kopecky richt haar pijlen op topklassieker

Met het vertrek van Demi Vollering en ook Marlen Reusser is Lotto Kopecky nog meer het uithangbord van SD Worx-Protime. Al staat er met Lorena Wiebes een nieuwe concurrente klaar bij de Nederlandse ploeg.

Met nog meer concurrenten bij andere ploegen zal SD Worx-Protime wellicht niet meer de dominante ploeg zijn in het voorjaar. Toch heeft het Nederlandse team met wereldkampioen Lotte Kopecky natuurlijk een van de beste rensters ter wereld in haar rangen.

Al wordt er ook gekeken naar Europees kampioene Lorena Wiebes. Zij is al uitstekend begonnen aan het seizoen met drie ritzeges op vier etappes in de UAE Tour. In het voorjaar rijdt Wiebes ook heel wat klassiekers.

Milaan-Sanremo een doel van Wiebes

Wiebes richt haar pijlen onder meer op Milaan-Sanremo, een koers die voor het eerst op de kalender staat bij de vrouwen. De snelle Wiebes lijkt een van de kanshebbers om haar naam als eerste op de erelijst te zetten.

"Of het bij de vrouwen ook een sprintklassieker gaat zijn, weet ik nog niet", zegt Wiebes bij In de Leiderstrui. "De klimmetjes bij de mannen zijn anders dan voor ons, omdat de mannen er met een hogere snelheid oprijden."

Wiebes verwacht dat ze pas bij de verkenning zal weten of ze kans zal maken. "Het is daarom ook fijn om Lotte (Kopecky, nvdr.) in de ploeg te hebben. Mocht het voor mij niet lukken, kan zij nog mee of aanvallen." Ook Kopecky maakt een doel van die eerste Milaan-Sanremo voor vrouwen.