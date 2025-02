Van Aert voelde zich niet altijd goed in het veldrijden: "Als ik dat deed, was ik de moeilijke"

Wout van Aert voelt zich goed in zijn vel bij Visma-Lease a Bike, de Nederlandse manier van omgaan ligt hem helemaal. Vooral omdat hij in het verleden niet altijd vrijuit kon spreken.

Maandag begint Wout van Aert aan zijn zevende seizoen op de weg bij Visma-Lease a Bike. Van Aert voelt zich duidelijk goed bij de Nederlandse ploeg, hij tekende er vorig jaar een contract tot het einde van zijn carrière.

Van Aert voelt zich duidelijk goed bij de Nederlandse ploeg. Hij kan er zichzelf zijn en kan vrijuit zijn mening geven. "Uitgesproken en direct je mening zeggen, het past bij de Nederlandse cultuur", zegt Van Aert bij Knack.

Assertiviteit Van Aert niet gesmaakt in het veldrijden

Volgens Van Aert is hij altijd assertief geweest, een eigenschap die hij van zijn ouders heeft geërfd, denkt Van Aert. Zij zeggen ook wat er op hun lever ligt. Maar dat assertief zijn werd Van Aert niet altijd in dankbaarheid aangenomen, vooral in het veldrijden.

Van Aert durfde in zijn tijd bij Telenet-Fidea, toen er iets verkeerd ging op training en het de fout was van de ploegleider, dat als enige dat benoemen. "Dat viel in de conservatieve wielerwereld niet in goede aarde."

Van Aert paste zijn gedrag dan soms ook aan. Hij had het gevoel dat hij zich gedeisd moest houden en niet te uitgesproken mocht zijn. "Deed ik dat wel, dan was ik de moeilijke, de lastige die het anders wilde."