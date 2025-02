🎥 Ex-Wolfpack-man schiet nu al raak in 2025, ook ploeg van Lotte Kopecky juicht (ten koste van Demi Vollering & co)

Zo vroeg mogelijk raak schieten: dat wil toch iedereen in het begin van een wielerseizoen. Ex-Wolfpack-man Sam Bennett heeft het nu al voor mekaar. De Ier rijdt anno 2025 voor Decathlon AG2R. In het vrouwenwielrennen liet Mischa Bredewold de ploeg van Lotte Kopecky juichen.

Het was in de Ronde van de Provence niet zo vanzelfsprekend dat het aan het einde van de openingsetappe van Marseille naar Saint-Victoret tot een sprint kwam. Lidl-Trek, de ploeg van Mads Pedersen, trachtte op de eerste gecategoriseerde beklimming van de dag zoveel mogelijk volk overboord te gooien. Aanvankelijk ook met succes.

Onder meer Sam Bennett had moeten lossen, maar een achtervolgende groep sloot later weer aan bij het eerste peloton. Zo waren er toch nog rappe benen genoeg waar Pedersen zich op kon miskijken. De Deen kwam zelf pas als vijfde van het uitgedunde peloton over de streep. Bennett spurtte naar winst, voor de Slovaak Kubis en de Fransman Alexis.

Sam Bennett wins the opening stage of Tour de la Provence, his first win since May 2024! πŸ‘ pic.twitter.com/Zvpssr3y9g — Eurosport (@eurosport) February 14, 2025

Het zal Bennett, die het sinds zijn vertrek bij Soudal Quick-Step zeker niet altijd makkelijk gehad heeft, deugd doen om zo vroeg op het seizoen al eens de hoofdvogel af te schieten. Bovendien gaat het om een dubbelslag: Bennett is meteen ook de eerste leider in de Ronde van de Provence. Er staan nog twee andere etappes op het programma in deze rittenkoers.

In het vrouwenwielrennen was de tweede rit in de Setmana Valencia aan de beurt, na de ritzege van Demi Vollering gisteren. Op weg naar aankomstplaats Nules werd vluchter Brodie Chapman pas in de slotkilometers een halt toegeroepen. Mischa Bredewold spurtte voor SD Worx-Protime naar winst, voor Elisa Balsamo en Liane Lippert.

Demi Vollering blijft leidster in Spanje

Demi Vollering kwam pas als vierde over de meet, maar blijft wel aan de leiding in het algemeen klassement. Morgen wordt er dan echt koers gezet naar Valencia.