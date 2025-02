📷 Wout van Aert pakt uit met opvallend gebaar op Valentijnsdag voor zijn vrouw Sarah

Wout van Aert en Remco Evenepoel zijn hun vrouwen niet vergeten op Valentijn. Van Aert deed dat wel op een heel opvallende manier.

Wout van Aert legt de laatste hand aan zijn voorbereiding op het nieuwe seizoen. Van Aert doet dat al zo'n tien dagen op het eiland Mallorca, ver weg van zijn vrouw Sarah De Bie. En dus kunnen Van Aert en zijn vrouw Sarah Valentijnsdag niet samen vieren.

Van Aert pakte vanuit Mallorca uit met een opvallend gebaar om zijn vrouw Sarah, met wie hij in 2018 trouwde, in de bloemetjes te zetten. Hij was al vroeg uit de veren en liep in de vorm van de letter S zo'n 7 kilometer.

"Een hartje tekenen was een beetje te moeilijk. Gelukkige Valentijn, S", schreef Van Aert op Strava. Op zijn sociale media voegde Van Aert er nog aan toe: "Ik doe niet mee aan Valentijn", met daarbij een emoji met een Pinokkio neus.

Voor Van Aert begint het seizoen maandag met de Clasica Jaen. Daarna rijdt hij Ronde van de Algarve (19 tot 23 februari), de Omloop Het Nieuwsblad (1 maart) en Kuurne-Brussel-Kuurne worden zijn eerste klassiekers van het jaar.

Evenepoel zet Oumi in de bloemetjes

Ook Remco Evenepoel zette zijn vrouw Oumi in de bloemetjes op zijn sociale media. "Mijn eerste, laatste en eeuwige liefde. Zo gezegend en trots om jouw man te zijn. Fijne Valentijnsdag habiba. Je t'aime fort!"