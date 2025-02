Concurrent uit eigen rangen voor Philipsen? Opvallende naam in Tour-ploeg van Alpecin-Deceuninck

Alpecin-Deceuninck rekent dit jaar niet alleen op Mathieu van der Poel en Jasper Philipsen in de Tour, maar ook op de Australiër Kaden Groves. De ploeg trekt zo met twee topsprinters naar de Tour.

Jasper Philipsen won de voorbije drie jaar maar liefst negen ritten in de Tour de France, in 2023 nam hij ook de groene trui mee naar huis. Dit jaar jaagt hij dus op zijn tiende ritzege in de Tour én de gele trui in de eerste etappe.

Opvallend is wel dat Alpecin-Deceuninck ook Kaden Groves zal meenemen naar de Tour. De Australiër won de voorbije drie jaar zeven ritten in de Vuelta en won er zowel in 2023 als in 2024 de groene trui. Vorig jaar won Groves ook een rit in de Giro.

Groves wil Van der Poel en Philipsen helpen

Krijgt Philipsen zo opnieuw een concurrent uit eigen rangen, zoals dat met Merlier het geval was in 2021? Dat lijkt niet de bedoeling, want Groves rijdt eerst nog de Giro. Daar is hij wel opnieuw kopman in de sprint.

"In de Tour zal ik uiteraard Jasper en Mathieu ondersteunen. Jaspers track record is daar meer dan geweldig", zegt Groves bij Sporza. "Deel uitmaken van hun succes is een grote droom die uitkomt."



Al steekt Groves zijn ambities ook niet helemaal weg "Maar ik droom er ook van om op een dag zelf mee te doen voor ritzeges in de Tour. En misschien duikt er dit jaar al eens een kans op."