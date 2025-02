Duidelijk doel met Philipsen en Van der Poel, maar...: "Daar moet je niet slim voor zijn"

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Mathieu van der Poel en Jasper Philipsen worden opnieuw de speerpunten van Alpecin-Deceuninck. Onder meer de Tour de France is opnieuw een hoofddoel van de ploeg.

In het voorjaar mikt Alpecin-Deceuninck uiteraard opnieuw op succes in de klassiekers. Vorig jaar won de ploeg met Milaan-Sanremo, de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix maar liefst drie monumenten.

Ook in de Tour was de ploeg succesvol met drie ritzeges van Jasper Philipsen, al moest hij de groene trui wel aan Biniam Girmay laten. Mathieu van der Poel leek er niet echt gelukkig, maar komt dit jaar toch weer aan de start.

Alpecin-Deceuninck droomt opnieuw van geel

En wil de ploeg opnieuw scoren met Philipsen en Van der Poel. "De gele trui is natuurlijk weer een streefdoel in de openingsweek", zegt ploegmanager Philip Roodhooft bij Sporza.

In 2021 droeg Mathieu van der Poel de gele trui voor enkele dagen toen hij zijn enige rit won op de Mûr de Bretagne. "Dat was fantastisch en dat willen we uiteraard opnieuw", steekt Roodhooft de ambities niet weg.

"Maar je moet niet heel slim zijn om te bedenken dat we niet de enige ploeg zijn met die ambitie. Soudal Quick-Step en Lidl-Trek hebben dezelfde ambitie." Zij willen met hun sprinter Tim Merlier en Jonathan Milan ook scoren in die eerste etappe.