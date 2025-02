Maakt nieuw geheim wapen Tadej Pogacar onklopbaar? "Het is fenomenaal"

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Tadej Pogacar was in 2024 bijzonder dominant met maar liefst 25 overwinningen. Zet de Sloveen dit jaar nog een grote stap vooruit dankzij AI?

Artificiële intelligentie krijgt in het dagelijks leven een steeds prominentere rol en dat is ook zo in het wielrennen. UAE Team Emirates-XRG, de ploeg van Tadej Pogacar, werkt met een AI-systeem om hun renners te verbeteren.

De ploeg laat hun AI, genaamd Anna, naar een etappe in de Tour kijken en vroegen haar hoe die wedstrijd zich ontplooide. De ploeg kreeg zo de belangrijkste momenten van de wedstrijd te zien, met de focus op Pogacar en zijn data.

Wordt Pogacar nog beter door AI?

"Op die manier verkrijgen we inzichten die je niet kan opdoen door gewoon de wedstrijd op televisie te bekijken. En Anna produceert dat allemaal in amper één minuut", zegt Jeroen Swart, Head of Performance bij UAE Team Emirates-XRG bij Het Nieuwsblad.

"De resultaten zijn fenomenaal", zegt Swart nog. Het AI-systeem wordt niet alleen gebruikt om wedstrijden te analyseren, maar ook om trainingen van renners te optimaliseren. En zo renners nog beter aan de start te krijgen.

Moet de concurrentie al schrik beginnen krijgen? Vorig jaar domineerde Pogacar al de Strade Bianche, Luik-Bastenaken-Luik, Giro, de Tour en het WK. Helpt de AI van zijn ploeg hem ook om Milaan-Sanremo voor een eerste keer te winnen?