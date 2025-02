Moet Philipsen vrezen voor gele kaart(en) in de Tour? "Hoop ervan gespaard te blijven, maar..."

Jasper Philipsen werd vorig jaar gedeclasseerd in de zesde rit van de Tour de France. Dit jaar moet hij echter ook vrezen voor een gele kaart bij een soortgelijk incident.

In de zesde rit van de Tour de France werd Philipsen gedeclasseerd na een manoeuvre met Wout van Aert. Die laatste werd bijna in de hekken gereden door Philipsen en uitte achteraf stevig zijn ongenoegen.

Philipsen werd in die rit teruggezet van de tweede naar de 107de plaats en kwam uiteindelijk die punten tekort voor de groene trui. "De declassering in de eerste week was een dieptepunt van de voorbije Tour", zegt Philipsen bij In de Leiderstrui.

Moet Philipsen vrezen voor gele kaarten?

Dit jaar moet Philipsen echter nog meer uitkijken, want er worden ook gele kaarten uitgedeeld nu. Meerdere gele kaarten kunnen tot een diskwalificatie leiden. Enkele renners kregen er al een dit seizoen. Maar echt een mening kan Philipsen er op dit moment nog niet over geven.

"De ene zegt dat het wel meevalt en de andere zegt dat het toch wel streng is. Natuurlijk hoop ik ervan gespaard te blijven, maar ik vind ook dat een sprint altijd heel hard wordt uitvergroot en goed op beeld gebracht."

De foutenmarge is klein in de sprint, terwijl andere zaken tijdens een etappe onder de radar blijven. "Of ik een voorstander van het systeem ben, is moeilijk te zeggen. Het moet vooral consequent worden gebruikt."