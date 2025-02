Wout van Aert legt zijn keuzes uit en is ook duidelijk over Jonas Vingegaard

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Het nieuwe seizoen staat voor de deur voor Wout van Aert. De start van zijn seizoen is een kopie van vorig jaar en dat is niet onlogisch volgens Van Aert.

Maandag trapt Wout van Aert zijn seizoen af in de Clásica Jaén, een Spaanse versie van de Strade Bianche. Vanaf woensdag rijdt Van Aert dan de vijfdaagse Ronde van de Algarve, waar hij vorig jaar zijn eerste zege van het seizoen boekte.

"Vorig jaar was het de eerste keer dat ik deze koersen reed", zegt Van Aert op de ploegwebsite van Visma-Lease a Bike. "Het bleek de perfecte voorbereiding te zijn op het Vlaamse openingsweekend. Ik werd derde in Omloop Het Nieuwsblad en won Kuurne-Brussel-Kuurne."

Van Aert meteen ambitieus in zijn eerste koersen

"We dachten dat het een goed idee zou zijn om de Clásica Jaén en de Volta ao Algarve weer in mijn programma te stoppen. Ik vind het prachtige koersen met veel variatie waar ik mezelf direct kan testen. Een gravelkoers laat mijn hart altijd sneller kloppen."

Vorig jaar reed Van Aert lek op de eerste gravelstrook en kwam hij nooit in aanmerking voor de zege, hij kwam zelfs als 45ste en laatste over de streep. Dit jaar wil hij beter doen. En ook de Ronde van de Algarve is een doel.

"Er zijn een paar ritten waar ik mogelijkheden zie voor een overwinning, maar het grote doel is om een nieuwe stap te maken in mijn voorbereiding voor de voorjaarsklassiekers. Natuurlijk zullen we ook voor de eindzege gaan met Jonas (Vingegaard, nvdr.)."