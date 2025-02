Bitter einde van het seizoen voor Belgische crosser: "Hartverscheurend"

Er staan nog drie crossen op het programma dit seizoen met Sint-Niklaas, Brussel en Oostmalle, maar voor Joran Wyseure zit het seizoen er nu al op. Dat heeft hij zelf bekendgemaakt op zijn sociale media.

De Parkcross in Maldegem was op 5 februari de laatste cross van het seizoen voor Joran Wyseure. Hij stond vorig weekend al niet aan de start in Middelkerke en Lille en zal dus dit seizoen niet meer in actie komen.

"Hartverscheurend dat ik het seizoen op deze manier moet beëindigen. Ik wilde afsluiten met een knal, maar mijn kuit had andere plannen. Toch ben ik trots op wat ik dit seizoen heb bereikt en dank ik iedereen voor de steun", schrijft Wyseure op zijn sociale media.

"Nu focus ik me op mijn herstel", besluit de crosser van Crelan-Corendon nog. Zijn seizoen eindigt dus in mineur, nadat het nog heel goed begonnen was. Eind oktober won Wyseure met de Superprestige in Ruddervoorde zijn eerste tv-cross bij de profs.

Erg regelmatig seizoen van Wyseure

Daarna trok Wyseure de goede lijn door. Hij stond nog drie keer op het podium, Wyseure werd derde in de Wereldbeker in Zonhoven en Dendermonde en ook op de herkansing van het Belgisch kampioenschap in Otegem.

Door zijn erg regelmatige seizoen eindigde Wyseure ook als derde in het eindklassement van de Wereldbeker. In de Superprestige werd Wyseure ondanks het missen van de laatste manche in Middelkerke zevende.