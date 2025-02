"Hart gaat sneller slaan": Wout van Aert is kristalhelder

Het seizoen in de cross is zo goed als voorbij, maar het wegseizoen is ondertussen ook al bezig. En dus is de vraag hoe klaar onder meer Wout van Aert daarvoor is.

Wout van Aert is op stage in Spanje al enkele dagen op pad. Hij reed er verschillende interessante ritten om zo de laatste hand te leggen aan zijn voorbereiding op het nieuwe seizoen. Van Aert met heel erg stevige stage De Clasica Jaen, de eerste wegwedstrijd van Wout van Aert in 2025, komt namelijk steeds dichterbij. De Spaanse eendagskoers wordt op maandag 17 februari verreden. De laatste stage is ondertussen voorbij. Zijn laatste trainingstocht was er eentje van meer dan 200 kilometer, over een gemiddelde boven de dertig kilometer per uur en goed voor iets meer an zes uur fietsen. Van Aert klaar voor Clasica Jaen Vorig jaar begon van Aert ook in Jaen en de Algarve. En dat was een heel goede basis, dus werd er niets aan veranderd naar dit seizoen toe. "We vonden het een goed idee om opnieuw de Clásica Jaén en de Volta ao Algarve aan mijn programma toe te voegen. Ik vind het twee mooie, gevarieerde wedstrijden, waar ik me meteen kan testen. Een koers op gravel doet mijn hart altijd een beetje sneller kloppen", klinkt het op de webstek van Visma - Lease a Bike.