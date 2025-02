Ruben Van Gucht klapt mond voorbij over berichtje naar vrouw van Corné van Kessel, Herygers lacht: "Dan hang je"

Het veldritseizoen is bijna ten einde. Dit weekend is er nog een laatste dubbel weekend. Daarbij begon het op zaterdag met de cross in Sint-Niklaas. Ruben Van Gucht had nog wat te vertellen over een van de kanshebbers bij de mannen.

In de Exact Cross in Sint-Niklaas kregen de renners nog een van de laatste kansen om dit seizoen nog een resultaat te gaan neerzetten. Zo ook mogelijk de 33-jarige Nederlander Corne van Kessel. Vrouw van Corné van Kessel Die heeft er geen al te makkelijk seizoen opzitten. Tijdens het Nederlands kampioenschap werd hij zesde, zijn beste positie in de topcrossen was een negende plek in Koksijde. De vrouw van Corne van Kessel contacteerde deze week Ruben Van Gucht en Paul Herygers. En dat brachten de twee naar boven tijdens hun livepresentatie van de cross op Sporza - al was dat misschien absoluut niet de bedoeling. Berichtje sturen "Het doet er mij aan herinneren dat ik nog een berichtje moet sturen naar de vrouw van Corne van Kessel. Zij heeft mij gecontacteerd. Jou ook denk ik?", opende Ruben Van Gucht de debatten. "Of we dat mogen zeggen? Ja, hij is nu toch aan het rijden. Die weet dat toch niet? Wie gaat dit tegen hem zeggen?" Waarop Herygers inpikte: "Ja, als hij dit straks gaat herbekijken, dan hang je." Algemene hilariteit in de cabine: "Oeps! Sorry! Maar bij deze weet iedereen dat ik er aan het denken ben."