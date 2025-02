Tijd voor definitieve doorbraak? Het pittige programma van Arnaud De Lie onthuld

Wout van Aert is de grootste Belgische hoop in de klassiekers, maar hij is niet alleen. Ook van Arnaud De Lie wordt dit voorjaar veel verwacht, nadat hij in de vorige jaargang heel veel pech had en blessures kende. Zijn programma is nu alvast nog wat verder duidelijk geworden.

Arnaud De Lie zal misschien om te beginnen vooral mikken op de Omloop Het Nieuwsblad, omdat hij in de Vlaamse opener al dicht bij de zege was in 2023. De Lie werd toen tweede. Dit jaar kan hij de klassiekers rijden met de Belgische tricolore om zijn schouders. Op zijn 22ste is het tijd om een nieuwe stap te zetten in zijn ontwikkeling, zoveel lijkt duidelijk. En hij gaat alvast een stevig programma rijden. Stevig programma Deze week werden nog eens wat koersen aan zijn programma toegevoegd. Vorige week won hij al een rit in de Ster van Bessèges, zijn openingskoers van het jaar. Zondag is er de Clasica Almeria, volgende week de Ronde van de Algarve. Daarna staat er een pittig voorjaar op het programma. Dat heeft Sporza bekend gemaakt en werd ook bevestigd door onder meer Cyclingstats. De Omloop Het Nieuwsblad is de opener van het Vlaamse voorjaar, Kuurne-Brussel-Kuurne laat hij schieten. Klaar voor doorbraak? Met Le Samyn, Milaan-Sanremo, Brugge-De Panne, Gent-Wevelgem, Dwars Door Vlaanderen, de Ronde Van Vlaanderen, Parijs-Roubaix en de Brabantse Pijl is er wel een héél stevig programma voor de jonge Belg. Daarna zijn er ook nog de Lotto Famenne Andenne Classic, de Tro Bro Léon, de Ronde van Zwitserland en de Ronde van Frankrijk.