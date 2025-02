Tim Wellens doet boekje open over verkenning van Parijs-Roubaix met Tadej Pogacar

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Samen met Tadej Pogacar verkende Tim Wellens zo'n week geleden het parcours van Parijs-Roubaix. En de wereldkampioen maakte zoals altijd veel indruk.

Op 8 februari verkende Tadej Pogacar het parcours van de Ronde van Vlaanderen, een dag later deed hij dat met Parijs-Roubaix. Het voedde de geruchten over een deelname van de wereldkampioen aan de Hel van het Noorden.

Zijn ploeg UAE Team Emirates-XRG ontkende wel dat Pogacar op 13 april aan de start zal staan. Maar Pogacar maakte wel bijzonder veel indruk maakte tijdens die verkenning, dat mocht Tim Wellens aan den lijve ondervinden.

Wellens onder de indruk van Pogacar

"Parijs-Roubaix telt dit jaar 29 stroken. En hij heeft me er 29 keer afgereden. Dus voor mijn motivatie was dat niet goed", zegt Wellens bij Het Nieuwsblad. Al heeft Wellens ook als excuus dat hij wat verkouden aan het worden was.

Het bleef voor Wellens wel indrukwekkend om Pogacar aan het werk te zien op de kasseistroken van Parijs-Roubaix. Sommige stroken waren ook wat modderig, maar dat deerde Pogacar niet. Hij knalde over de kasseien.

"Ik vind van mezelf dat ik een stukje met de fiets kan rijden. Maar in het bochtenwerk is Tadej beter dan ik. Qua behendigheid op de kasseistroken evenzeer. Mocht Tadej starten – wat ik dus niet weet – dan heeft hij van alle UAE-renners de grootste winstkans in Roubaix."