Van Eetvelt onthult hoe moeilijk het koersen is tegen Pogacar: "Zo gaat het elke keer"

Vanaf maandag verdedigt Lennert Van Eetvelt zijn titel in de UAE Tour. Al maakt hij zich met Tadej Pogacar aan de start weinig illusies dat hij die zal kunnen verlengen.

Vorig jaar brak Lennert Van Eetvelt helemaal door in de UAE Tour. Hij sprokkelde in een vroege vlucht enkele bonificatieseconden, werd derde op de Jebel Jais en won de etappe met aankomst op de Jebel Hafeet.

Van Eetvelt hield in het eindklassement twee seconden over op O'Connor en zijn eerste eindzege in een rittenkoers in de WorldTour was binnen. In oktober zou Van Eetvelt ook nog de Ronde van Guangxi winnen.

Pogacar lacht met concurrentie

Dit jaar wordt de concurrentie in de UAE Tour wel een pak sterker met wereldkampioen Tadej Pogacar aan de start. Van Eetvelt reed al zes eendagskoersen tegen Pogacar, vijf daarvan won de Sloveen met een (lange) solo.

"Telkens als je tegen hem koerst, wordt er zó hard gereden", zegt Van Eetvelt bij Het Nieuwsblad. Hij herinnert zich onder meer de Clasica Jaen van 2023. De ploegmaats van Pogacar trokken tien minuten hard door op de eerste gravelstrook. "Vooraan bleven er hooguit twintig, dertig man over."

"Daarna was hij gewoon aan het lachen tegen zijn ploegmaats. Dat ze het hem wel heel makkelijk aan het maken waren en dat hij daar al zeker was van winst. Toen was het nog 120 kilometer, maar niet veel later reed hij gewoon weg. En zo gaat het elke keer."