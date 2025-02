Wout van Aert pakt uit met een hele mooie boodschap waardoor hij eerste wegkoers in opperbeste stemming aanvat

Zijn eerste wegkoers van het jaar nadert en dan helpt het dat Wout van Aert in een opperbeste stemming verkeert. Zijn laatste trainingsrit bevestigt dat dit nog altijd het geval is.

Wout van Aert is op stage in Spanje al enkele dagen op pad met Jeroen Meijers, de Nederlandse wielrenner die voor een Tsjechische ploeg op continentaal niveau rijdt. Van Aert heeft zich aan zijn zijde alvast kostelijk geamuseerd, bleek reeds uit zijn laatste Strava-updates. "Onderwets onnodig risico's nemen op het fietspad van Playa de Palma. Heerlijk", schreef Van Aert onder meer.

Op Valentijnsdag had de Belgische profwielrenner ook aan zijn echtgenote Sarah De Bie gedacht. Een traject afleggen waar hij een hartje mee kon tekenen was wel iets te ingewikkeld. Een S tekenen (al kan het ook gelezen worden als een 5) lukte wel nog: het was Wout zijn manier om vrouwlief in de kijker te zetten op 14 februari.

Van Aert beëindigt stage op positieve wijze

Ondertussen komt de Clasica Jaen, de eerste wegwedstrijd van Wout van Aert in 2025, steeds dichterbij. De Spaanse eendagskoers wordt op 17 februari verreden. Op sportief vlak was 14 februari dus ook een belangrijke dag, want het was zowat de laatste dag van de stage van Van Aert. Die heeft hij op positieve wijze kunnen afsluiten.

Van Aert ging nog een laatste keer op pad met Meijers, onder andere langs Manacor en Felanitx. "Schoon laatste dagske op Mallorca", stuurt Van Aert de boodschap de wereld in dat hij een goede afsluiter van zijn stage achter de rug heeft. Hij laat ook uitschijnen dat het genieten was van het zonnetje tijdens deze trainingstocht van meer dan 200 kilometer.

Van Aert klaar voor Clasica Jaen

Wout van Aert heeft zo toch alweer 6 uur en 18 minuten op de fiets gezeten. Hij zou dus klaar moeten zijn voor de Clasica Jaen.