Zéér opvallend: Vandeputte vergeet het spannend te maken in Sint-Niklaas

Het veldritseizoen is bijna ten einde. Dit weekend is er nog een laatste dubbel weekend. Daarbij begon het op zaterdag met de cross in Sint-Niklaas. De koers bij de vrouwen was veel spannender dan die bij de mannen uiteindelijk.

Bij de vrouwen kregen we een spannende strijd tussen Lucinda Brand en Sara Casasola tot diep in de laatste ronde. De cross bij de mannen was dan weer veel minder spannend. Vandeputte meteen op voorsprong Geen Wout van Aert, Tom Pidcock of Mathieu van der Poel in Sint-Niklaas en dus kregen we op papier een open strijd met heel wat Belgen, maar ook Orts en van der Haar onder meer. Spanning troef? Neen. Niels Vandeputte vertrok meteen ten strijde in de eerste ronde en de andere toppers waren meteen gezien. Op de wegstrook richting finish lieten ze elke ronde een aantal seconden liggen door vooral naar elkaar te kijken. Zege nooit in gevaar Daardoor kon de 24-jarige Vandeputte meteen meer dan een halve minuut uitlopen. En dat zou uiteindelijk meer dan voldoende blijken om de Exact Cross van Sint-Niklaas op zijn naam te schrijven. Lars van der Haar kwam wel nog flink korterbij en kon zo beslag leggen op de tweede plaats, het podium werd vervolledigd door Michael Vanthourenhout. Morgen is er ook in Brussel nog een pittige cross.