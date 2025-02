Belgische renner krijgt stevig verdict na valpartij en ziet voorjaar in het water vallen

Het seizoen is met een domper begonnen voor Laurens Huys. De renner van Arkéa-B&B Hotels is ten val gekomen in de Ronde van de Provence en ligt een tijdje in de lappenmand.

Zaterdag heeft Laurens Huys (26) de tweede etappe van de Ronde van de Provence niet uitgereden. Hij kwam al vrij vroeg ten val en reed de etappe niet meer uit. In het ziekenhuis kreeg Huys dan een stevig verdict.

Er werd een verplaatste breuk van zijn rechtersleutelbeen vastgesteld, wellicht zal Huys maandag een operatie ondergaan in het ziekenhuis van Herentals. Hoelang Huys buiten strijd zal zijn, is nog niet duidelijk.

Arkéa-B&B Hotels vecht tegen de degradatie

Voor Huys is het nochtans een belangrijk seizoen, want eind dit jaar loopt zijn contract af bij de Franse ploeg Arkéa-B&B Hotels. Die ploeg moet ook vechten voor het behoud in de WorldTour, die het op dit moment aan het verliezen is.

Met slechts 31 UCI-punten vorig jaar leverde Huys wellicht niet de punten op die zijn ploeg had verwacht. In 2023 werd Huys nog achtste in het jongerenklassement van de Giro, in de 15de etappe werd hij toen ook achtste.

De Ronde van de Provence was de vierde koers van het seizoen voor Huys. Hij had ook al drie van de vijf wedstrijden van de Challenge Mallorca gereden, een 41ste plaats in de Trofeo Serra Tramuntana was zijn beste resultaat.