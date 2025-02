Durft hij nog voldoende? Wout van Aert zegt zelf waar het op staat: "Zou ongelukkig worden" en "Dat zou ik niet meer doen"

We gaan tijdens het nieuwe wegseizoen te weten komen of Wout van Aert nog voldoende durft als profwielrenner. Dat lijkt vanzelfsprekend, maar is op basis van zijn geschiedenis toch niet zo'n evidentie.

Het verhaal van de valpartijen van Wout van Aert uit 2024 is iedereen bekend. Het heeft geen zin om daar nog eens bij stil te staan, maar er moet wel rekening gehouden worden met eventuele gevolgen. Het zou begrijpelijk zijn als Van Aert voortaan twee keer nadenkt bij het aanvatten van een bocht of dergelijke, maar soms moeten er nu eenmaal risico's genomen worden.

In De Leiderstrui meent dat Van Aert er energie in gestoken heeft om mentaal klaar te zijn voor het wegseizoen. "Het lukt me om onbevangen op de fiets te zitten, maar dat heeft me wel veel tijd gekost deze winter. Het speelt veel meer in mijn hoofd dan vroeger, maar dat komt ook omdat je een heel ander leven hebt dan toen je 20 jaar was."

Vooral zegedrang motivatie voor Van Aert

De zegedrang is nog altijd wel bij hem aanwezig. Het is vooral dit dat hem aanzet om te doen wat nodig is. "Ik heb een passie voor wielrennen en wil ook winnen, dus ik zou ook ongelukkig worden als ik me niet meer in een afdaling zou durven smijten. Vroeger was het voor mij ook vet om naar beneden te duiken, maar nu hoort het meer bij mijn job."

Wout van Aert is inmiddels een dertiger. Hij heeft als wielrenner zeker nog enkele mooie seizoenen voor de boeg, maar tegelijkertijd zijn de jonge, wilde jaren wel voorbij. "Toen ik 18 was, heb ik ook wel eens een KOM proberen te pakken in een afdaling. Dat zou ik nu ook niet meer doen", verzekert Van Aert, die wel gelooft in mentale ondersteuning na valpartijen.

Van Aert doet aan concentratietraining

"Je hebt mental coaching of concentratietrainingen, dat soort dingen hebben we wel naar gekeken. Ik geloof daar zeker in en ga er hard mee aan de slag."