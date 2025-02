Eli Iserbyt baalt na vierde plaats in Brussel: "Dan weet je dat je wedstrijd over is"

Eli Iserbyt heeft voor de vierde keer in zijn carrière de X2O Badkamers Trofee gewonnen. In de laatste in Brussel manche kwam zijn eindzege niet meer in gevaar.

Met een voorsprong van ruim twee minuten op Toon Aerts kon de eindzege in de X2O Badkamers Trofee Eli Iserbyt bijna niet meer ontsnappen. Voor de zekerheid won Iserbyt nog de tussensprint in de tweede ronde, voor Aerts.

Aerts trok ook stevig door en zette iedereen onder druk, maar vloog even later in de dranghekken. Iserbyt kon hem nog net ontwijken, Aerts moest even bekomen en kwam nooit meer in aanmerking voor de dagzege of het eindklassement.

Ook Iserbyt deed niet mee voor de zege, hij werd vierde in Brussel. "Net na de materiaalpost reed ik lek, waardoor ik een halve ronde zo moest verder rijden. Ik had een heel goed gevoel, maar dan weet je ook wel dat de wedstrijd over is."

Vierde eindzege voor Iserbyt in X2O Trofee

Pauwels Sauzen-Cibel Clementines mocht toch twee keer vieren, want Vanthourenhout won in Brussel en Iserbyt mocht de eindzege op zijn naam schrijven. "Voor de ploeg is dat zeker mooi", zei Iserbyt.

"Het is nu de vierde keer dat ik dit klassement win, dat is zeker mooi en ook iets om trots op te zijn. Het geeft mijn seizoen iets meer glans", besloot Iserbyt nog. Iserbyt won vier keer dit seizoen, waaronder de X2O Trofee in Baal en de Wereldbeker in Antwerpen.