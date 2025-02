Het afscheid komt nu heel dichtbij: Sanne Cant onthult waar ze spijt van heeft

Over een week hangt Sanne Cant haar fiets aan de haak. Ondanks een indrukwekkend palmares zijn er ook zaken waar ze spijt van heeft.

Straks in Brussel rijdt Sanne Cant haar voorlaatste cross, volgende week in Oostmalle zal ze haar fiets aan de haak hangen. Na een carrière van zo'n 16 jaar vindt Cant het tijd om meer van het leven te genieten.

Het palmares waarmee Cant haar carrière zal afsluiten is indrukwekkend. In totaal boekte Cant 127 overwinningen in het veld, met daarbij 15 Belgische titels op rij, drie Europese titels en ook drie wereldtitels op rij.

Toch zijn er ook zaken waar Cant spijt van heeft. "Dat ik nooit heb genoten van mijn titels of overwinningen. Ik heb die momenten nooit kunnen vastpakken. Na een wedstrijd focuste ik me meteen op wat ik niét goed had gedaan", zegt ze bij HLN.

Gaat Cant jonge rensters begeleiden?

Cant heeft pas beseft hoe uniek haar prestaties waren toen ze niet veel meer won. Maar dat palmares zorgt er ook voor dat er veel respect is voor Cant. Soms komen er jonge meisjes naar Cant toe om te' zeggen dat ze door haar zijn beginnen koersen.

"Dat is eigenlijk het mooiste compliment", stelt Cant. Wellicht zien we Cant ook verder gaan in een rol om jonge rensters te begeleiden. "Ik merk dat ik enorm veel energie haal uit jongere rensters advies geven."